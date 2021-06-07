Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 6 suçtan aranan firari yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı.
15 ayrı suç kaydı olan ve 6 ayrı suçtan aranan, kesinleşmiş toplam 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.S'nin Alanya'da olduğunu tespit eden Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firarinin Cikcilli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Üçüncü kattan atlayarak kaçmaya çalışan O.S, ekipler tarafından yakalandı.
O.S'nin, cezaevi firarisi olduğu, 2 ayrı silahla yağma, 3 ayrı bilişim sistemleri banka veya kredi kartlarının araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirtildi.
O.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Antalya
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