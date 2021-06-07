Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de freni boşalan kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Düzce'nin Akçakoca içesinde, freni boşalan kamyonunun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye Mahallesi Mehmet Arif Köşkü Caddesi mevkisinde, İzzet B., kamyonundan gelen sese bakmak için araçtan indi.
Çalışır vaziyette bıraktığı kamyonun altına giren İzzet B., freni tutmayan aracın altında kaldı.
Olayı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, İzzet B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İzzet B.'nin cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Düzce
Son Haberler
- 20:25
- 20:14
- 19:48
- 19:42
- 19:36
Sıradaki Haber
Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz