İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yomra ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında bir ev ve araçta arama yapıldı.

Uyuşturucu madde ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramada, 14 kilo 170 gram esrar ile 5 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.