İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde iki kişinin adreslerine narkotik arama köpekleri "Yatkın" ve "Duman" kullanılarak operasyon düzenlendi.

Akçaabat ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde İ.K'nin (38) evinde yapılan aramada 50 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde A.Ş'nin (54) ev ve eklentilerinde 662 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.