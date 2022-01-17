Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aşiret arasında yaklaşık 8 yıl önce başlayan husumet, bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kızıltepe ilçesinde 2014 yılında Hate ve Belloi aşiretleri arasında kum ocağı nedeniyle yaşanan silahlı kavganın ardından 2 kişinin ölümü 13 kişinin de yaralanmasıyla başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimi ile barışla sonuçlandı.

Kızıltepe'de bir düğün salonunda verilen barış yemeğine, bölgenin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kızıltepe ilçe müftüsü Mahsum Taşçı, iki aşiret fertleri arasında barışın sağlanmasında ve barışa vesile olan kanaat önderlerine teşekkür ederek acılar yaşandığı bölgede barışın diğer husumetlere örnek olması temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Taşçının yaptığı dua ile devam eden program aşiret fertlerinin el sıkışması ve verilen barış yemeğinin ardından son buldu.