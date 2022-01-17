Mardin'de alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.