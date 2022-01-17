Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta soğuk hava
[Fotoğraf AA]
Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 1,5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava sebebiyle kısmen buz tuttu.
Vatandaşların rağbet ettiği Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde de buz sarkıtları oluştu, süs havuzu kısmen buzla kaplandı.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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