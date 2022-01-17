Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 1,5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava sebebiyle kısmen buz tuttu.

Vatandaşların rağbet ettiği Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde de buz sarkıtları oluştu, süs havuzu kısmen buzla kaplandı.