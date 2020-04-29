Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 63 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 şarjör ile 84 fişek ele geçirildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sürmene ilçesinde yasa dışı Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığına yönelik istihbari çalışma neticesinde 1 şahsa ait belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 63 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör ile 9 milimetre çapında 84 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber
Ağrı'da gözetim altında tutulan kadına doğum günü sürprizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz