İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında M.A'nın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 bidonda 20 litre etil alkol, 12 şişede sahte olduğu değerlendirilen 19 litre votka, 75 boş şişe ve 11 boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.