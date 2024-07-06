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Güncel
AA 06.07.2024 13:23

Trabzon'da “Kadın Kooperatifleri Festivali”

Trabzon'da "Uluslararası Kooperatifler Günü" dolayısıyla "Kadın Kooperatifleri Festivali" gerçekleştirildi.

Trabzon'da “Kadın Kooperatifleri Festivali”
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Kadın Girişimciler Kurulunca Meydan mevkisinde düzenlenen festivalde, Trabzon'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri Tokat baskısı, seramik ve örgü ürünlerini stantlarda sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şube Müdürü Ayten Akyıldız, Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısyla Trabzon'daki kadın kooperatiflerine dikkati çekmek üzere toplandıklarını söyledi.

Trabzon'da “Kadın Kooperatifleri Festivali”

Kadınların satış yaptıkları alanların artırılması ve her şeyden önce kadın istihdamının artırılması noktasında bu yola çıktıklarını belirten Akyıldız, "Bugün de onun somut bir örneğini burada görmekteyiz. Kadınlarımızın her anlamda korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi için gerek kamu kurumları gerekse de paydaşlar olarak bu yolda hep birlikte yürümeye devam ediyoruz." dedi.

TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ise kadın girişimcilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Trabzon'da 9 kadın kooperatifimiz var, bunlardan 8'i şu anda burada. İnşallah kooperatif sayısını artırıp ürün çeşitliliğine geçeceğiz." diye konuştu.

Aydın, bu yıl birincisini düzenledikleri festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydederek, üreten kadınları tanıtarak onlara yeni pazarlar açmayı hedeflediklerini ifade etti.

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