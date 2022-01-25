Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, C.K. ve Ü.G'nin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 10 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.