Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Trabzon'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık operasyonunda durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, C.K. ve Ü.G'nin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 10 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Trabzon Uyuşturucu
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