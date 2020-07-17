Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesindeki Kaymaklı Mahallesi'nde sosyal belediyecilik anlayışı gereğince 5 yıl önce giysi mağazası açtıklarını, mülteci ve göçmenlerin yanı sıra Türk vatandaşlarının da mağazadan istifade ettiklerini vurguladı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında bugüne kadar çok sayıda çalışma yürüttüklerine işaret eden Genç, "Yoksul ailelerimize yönelik gıda paketi yardımlarını düzenli yapıyoruz. Bunun yanında kendini idame ettiremeyecek derecede olan birçok vatandaşa ve aileye evde bakım hizmeti veriyoruz. Giysi merkezimizden de yılda yaklaşık 6 bin aile istifade ediyor. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde çoluk çoğuna ya da kendisine giysi tedarik etmek isteyen vatandaşlar buradan yararlanıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşlar giysi ihtiyaçlarını bu mağazadan karşılıyor." ifadesini kullandı.

Genç, giysi mağazasına bağışlanan giysilerin yıkanıp ütülendikten sonra mağazaya yerleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon'a gelerek yerleşik düzende yaşamaya başlayan mülteci ailelere de ihtiyaçları doğrultusunda yiyecek ve giyecek yardımı yapıyoruz. Mağazamıza gelen vatandaşlar kendi zevklerine ve bedenlerine uygun giysi ya da ayakkabıyı raflardan beğeniyor. Görevli personelimiz de bunları paketleyip ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediyor. Giysi mağazamıza hayırsever vatandaşların bağışladığı birinci el ya da ikinci el giysiler yıkanıp ütülendikten sonra kullanıma hazır şekilde raflara dizilerek ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Hem böylece bu giysiler de ziyan edilmeyerek çok anlamlı bir iş için değerlendirilmiş oluyor. Belediyemizden giysi fişi alarak mağazaya giden vatandaşlar her üç ayda bir ihtiyacı olan kıyafeti buradan temin edebiliyor."