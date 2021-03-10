İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde ruhsatsız silah imalatı ve tamiratı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin atölye olarak kullandığı ev ile eklentilerinde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 58 tabanca fişeği, 53 tabanca şarjörü, 75 tabanca kabzesi, 4 tabanca namlusu, 4 tabanca kapak takımı, çeşitli miktarda tabanca parçası ile tabanca imal ve tamiratında kullanılan alet ve edevat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.