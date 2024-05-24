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Güncel
AA 24.05.2024 15:19

Trabzon'da "Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım" etkinliği yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım" temasıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Trabzon'da "Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım" etkinliği yapıldı
[Fotograf: AA]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım" temasıyla çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlik, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cemal Kaygusuz'un konser verdiği programın ardından engelli bireyler, gemiyle deniz turuna çıktı.

Trabzon'da "Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım" etkinliği yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Ankara'da olduğunu ve özel çocukların mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaları için talimat verdiğini anlattı.

"Böyle çalışmalarımız her zaman devam edecek"

Selim, güzel bir etkinlik yaptıklarını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca hizmetlerimiz hızlanarak devam edecektir. Mutlu günlerin mutluluklarını hep birlikte paylaşacağız. Bu anlamlı etkinliğimizde engellilerin ve ailelerin unutulmaz bir gün geçirmelerini sağlamak istedik. Bu kapsamdaki çalışmalarımız her zaman devam edecek" sözlerini kullandı.

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