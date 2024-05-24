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Güncel
AA 24.05.2024 15:17

Erzincan'ın yöresel ürünleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Erzincan'da coğrafi işaret almış ürünlerle hazırlanan yöresel kahvaltı, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Erzincan'ın yöresel ürünleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Erzincan Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Erzincan Bakır Evi'nde "Yöresel Erzincan Kahvaltısı Tanıtım Programı" düzenlendi.

Etkinlikte, kente özgü kete, Erzincan tulum peyniri, su böreği, bal, ile kentin tescilli ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, Türk Mutfağı Haftası'nın 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını hatırlattı.

Türk mutfağındaki lezzetlerin tanıtılması ve dünyaya duyurulması için bu tür etkinliklerin önemli olduğundan bahseden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Buradaki asıl amaç da coğrafi işaret almış ürünlerimizin tanıtılması. Bütün Türkiye'de 21-27 Mayıs tarihlerinde Türk mutfağının bütün güzellikleri sergileniyor. Bugün biz de Erzincan'ımızda sizlerle beraber mutfağımızı tanıtmak için bir sabah kahvaltısı tertip ettik ve coğrafi işaretli ürünlerimizle sabah kahvaltısı yaptık. Biz aynı zamanda geçen hafta, altı ürünümüze daha coğrafi işaret almak için müracaat ettik. Birincisi Erzincan yaprak döneri, ikincisi kasefe tatlısı, üçüncüsü tandır kete, dördüncüsü tava leblebi, beşincisi lüle baklava, altıncısı da sakı elma. Bu altı ürünümüz için de coğrafi işaret için müracaat ettik. Geleneklerimizi, mutfağımızı, geçmişten gelen tarihimizi ne kadar yaşatırsak, gençlere ne kadar onu tanıtırsak ve geleceğe taşırsak, tarihi de o kadar yaşatmış oluruz."

Aydoğdu, kentin her alandaki potansiyelini tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

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