Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.05.2024 00:53

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" tamamlandı

Trabzon'da düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi.

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" tamamlandı

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde Yunanistan ekibi tarafından "Oidipus Rex" oyunu sahnelendi.

Oyun sonrası Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, ekibe teşekkür edip, plaket takdim etti.

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" tamamlandı

Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları anlatıldı

Daha sonra Devlet Halk Dansları Topluluğu öncülüğünde Millet Bahçesi'nde sinevizyon gösterimi, sergilenen danslarla Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları anlatıldı.

Gösteri sonunda Uzuner, dans ekiplerine ve katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

2 Mayıs'ta Trabzon'da başlayan festival kapsamında Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları ve yerli ekipler oyunlarını sergiledi.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Amasya'da Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:23
İran’da sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
01:02
Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmadan İsrail'in soykırıma varan bir eylemde bulunması mümkün değil
00:47
Beyaz Saray: Gazze'de mahsur kalan ABD'li doktorların kurtarılması için çalışıyoruz
00:45
BM: Refah'ta yaklaşık 600 bin kişi zorla yerinden edildi
00:50
AB'nin düşünce kuruluşu EUISS: Türkiye dünyada dört kritik bölgede önemli güce sahip
00:30
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Gazze'de yerinden edilen çocuklar için etkinlik düzenlendi
Gazze'de yerinden edilen çocuklar için etkinlik düzenlendi
FOTO FOKUS
'Çivisiz cami' asırlardır korunuyor
'Çivisiz cami' asırlardır korunuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ