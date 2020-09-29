Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kuduz hastalığının öldürücü etkisinin yüzde 99,9 olduğu, aşının bu hastalıktan yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi.

Kuduz hastalığının kontrol altına alınmasında yerel yönetimlerin rolünün önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilçelerimizdeki, sokak hayvanları sağlık kabinlerinde 2019 ve 2020 yılının eylül ayına kadar 2 bin 497 sahipsiz hayvan aşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinin, sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremeleri, tanımlanmaları ve bulaşıcı kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla ilçelerde de çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Vakfıkebir, Akçaabat, Arsin, Araklı ilçelerindeki sağlık kabinlerinde sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremelerini engellemek, tedavi bakım, kısırlaştırma, tanımlama, kuduz hastalığının yayılmaması ve kontrol altına alınması için aşılama çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca diğer ilçelerimizde de sokak hayvanları sağlık kabinleri program dahilinde yaptırılmaktadır."