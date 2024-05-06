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Güncel
AA 06.05.2024 10:04

Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Trabzon'da "sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi. Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, yağmura rağmen çok sayıda insan katıldı.

Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
[Fotograf: AA]

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "11. Yeşilay Bisiklet Turu" Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

"Yağmurlu Karadeniz havasında inşallah güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum" diye konuşan Uraloğlu, konuşmaların ardından pedal çevirerek Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi önünde etkinliğin startını verdi. Beşirli iç yoldan tura başlayan bisiklet tutkunları, Gülbaharhatun Kavşağı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun bulunduğu noktadan Zağnos Vadisi'ne gelerek etkinliği tamamladı.

Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Turu tamamlayan bisiklet tutkunlarından Derya Haliloğlu 22 senedir bisiklet sürdüğünü söyleyerek, "Bisiklet sürmek, spor yapmak, aktif olarak hareket halinde olmak, sağlığımız için çok faydalı bir şeydir. Kötü alışkanlıklardan da uzak durduğumuz zaman iyice desteklemiş, vücudumuza iyi bakmış oluyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, Bakan Uraloğlu ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan stantlarda da bilek güreşi, dart, badminton gibi çeşitli aktiviteler yapıldı.

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