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Güncel
İHA 13.01.2024 15:56

Trabzon beyaza büründü

Trabzon’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Trabzon beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece saatlerinde eksi derecelere düşen hava sıcaklığı ile etkisini gösteren kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz gelinliğini giyindi.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde özellikle yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı sonrası birçok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerince gece saatlerinden itibaren başlayan yol açma çalışmaları sürürken, şehirlerarası yollarda ise zaman zaman tuzlama çalışmaları yapıldı.

Trabzon il genelinde ise 50'ye yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı. 100 metre üzerindeki fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi için yapılan yoğun kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı, kar yağışlarıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

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