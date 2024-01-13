Çok Bulutlu -1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.01.2024 09:40

Şavşat'ta yaşlılar yaşam merkezi sakinleri için moral programı düzenlendi

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Merkezi sakinleri için moral programı organize edildi.

Şavşat'ta yaşlılar yaşam merkezi sakinleri için moral programı düzenlendi

Şavşat Kaymakamlığınca Efkar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Kaymakam Kübra Sivaslıoğlu ve Şavşat Meslek Yüksekokulu kız öğrencileri, merkezde kalan kadınlarla bir araya geldi.

Sivaslıoğlu, Türk toplumun yaşlılara her zaman değer vererek başının tacı yaptığını söyledi.

Programda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Sivaslıoğlu, "Yaşlılarımızın duaları hem bizim için hem de devletimiz için önemli. Allah sizlere uzun ömürler versin. Devletimiz ve bizler, sizlerin her durum ve her şartta yanınızdayız." dedi.

Sivaslıoğlu, programın amacının gençlerin empati kurmasını sağlamak, ninelerin de bir nebzede olsa torun hasreti gidermek olduğunu ifade etti.

Programa katılan 98 yaşındaki Müzeyyen Koşar ise hoş vakit geçirdiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Katılımcılar, müzik öğretmeni Adem Temiz'in akordeon eşliğinde söylediği türkülere eşlik ettiler.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Edirne'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
10:35
Irak'ın kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
10:21
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
10:17
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
10:12
MİT, 160 kilometre derinde vurdu
09:27
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Emine Erdoğan "Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi"nin açılışını yaptı
Emine Erdoğan "Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi"nin açılışını yaptı
FOTO FOKUS
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ