Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde yaşadığı zorlukları döktüğü dizelerle tanınan Ayşe Koçer (66), şiirlerini kitap haline getirmek istiyor.

İlkokulu bitirdikten sonra evlendirilen Ayşe Koçer'in evliliği, 53. yılına girdi. Her karşılaştığı sıkıntı için bir şiir yazan Koçer, kendini tanıtırken şu dizeleri söylüyor;

"Köyümü sorarsan Görmeli köyü.

Kimliğimi sorarsan yaşayan ölü.

Açmadan soldurdum tomurcuk gülü.

Benim hayatım romandır, roman."

Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acısıyla tatlısıyla bugünlere geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dile kolay 53 yıl. Bu güne geldiysek sevgim sayesinde geldik. Sevgim olmasa yarım saat bile dayanamazdım. Şimdiki gibi flört yok, tanışma yok. İstediler, ailem verdi. Bana fikrimi soran olmadı. İlkokul öğretmenim gizlice sınava sokmuştu. Öğretmen okulunu kazandım, göndermediler. Ana baba sevgisini eşimde gördüm. Her şeyi burada öğrendim. Büyüklerimiz bizim yanımızda bir şey konuşmazdı. Sevgilerini göstermezlerdi. Her acıya katlandık. Varlığı da yokluğu da gördük. Evlendiğimde eşimi tanımıyordum ama sonra tanıyınca çok sevdim. Bugün yarım asır geçmesine rağmen hala eşimi ilk günkü gibi seviyorum. Yaşadığım acıları bu sevgi ve şiire olan ilgim bastırdı. Şimdi evlilik oyuncak oldu. Sevgi yok, saygı yok. Büyüğünü küçüğünü bilen yok."

Koçer, ilkokul mezunu olmasına rağmen okumayı ve şiir yazmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Yaşadığım tüm sıkıntı ve zorlukları şiirle aşmaya çalıştım. Beni çocuk yaşta evlendiren anne ve babam, eşim, beni ameliyat eden doktorlar, kısacası her şeyle ilgili yazdım. 800'den fazla şiirim var ve bunların birçoğu halen hafızamda." ifadelerini kullandı.

"Yazdıklarım kız çocuklarının, kadınların yaşadığı sorunlar"

En büyük hayalinini yazdığı bu şiirlerin kitap halinde yayınlanması olduğunu belirten Koçer, şunları kaydetti:

"Bu benim tek hayalim. Şimdi de şiir yazmaya devam ediyorum. Şiir yazmama eşim ve çocuklarım da artık destek veriyor. Kitap hayalimin gerçekleşmesi şimdilik zor gözüküyor. Sesimi duyup bir destek veren olursa belki. Kitabım yayınlanırsa isminin; 'Anadolu'nun bağrından kopan bir acılı kadının şiirleri' olmasını isterdim. Yazdıklarım kız çocuklarının, kadınların yaşadığı sorunlar. Onların duyguları."

Ayşe Koçer'in eşi Osman Koçer (73) de eşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "53 yıldır beraberiz. İyi, kötü günlerimiz oldu. Cahil davranışlarım oldu. Fakat birbirimizi sevmekten vazgeçmedik. Şimdi birbirimizden başka kimse yok. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Ayşe Koçer, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da duygularını şu dizelerle dile getirmiş:

Terörün adını darbe koydular

Ciğerlerimi oyuk oyuk oydular

Bunca masumlara nasıl kıydılar

Şehitlerim toprağınız bol olsun

Üniforma içinde kalleşçe oyun

Vatan haini bunlar 4 cihan duyun

Bu onurlu elbiseyi onlardan soyun

Şehitlerim toprağınız bol olsun

