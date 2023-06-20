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Güncel
İHA 20.06.2023 17:43

Topraksız tarım çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Tokat'ta topraksız tarım çalışmalarının sonucu yıl sonunda alınacak, çalışmalar kuraklığa çözüm olacak.

Topraksız tarım çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen ıslah çalışmalarında domates fidelerinin topraksız tarım çalışmaları devam ediyor.

Topraksız tarım araştırmalarında kuraklık, toprakta kireçlenme ve toprak tuzluluğu gibi sorunlara çözüm aranıyor. Topraksız tarım çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Naif Geboloğlu, "Bu serada ayrıca topraksız tarım çalışmaları yapıyoruz, son yıllarda dünya da kuraklık ve toprak kirliliği ciddi sorunlar olmaya başladı. Bizde bunun için seramız da toprak tuzluluğuna, kuraklığa ve kireçli topraklarda biz domates yetiştirebilir olmasının çalışmasını yapıyoruz. Dayanıklı anaç domatesleri aşılıyoruz. Dünya da tarım alanlarında ağır metal kirliliği artıyor. Diğer bir çalışmamızda ağır metallere karşı aşılama yaparak domates üretmeye çalışıyoruz. Yıl sonunda bu çalışmaların sonuçlarını alacağız. Fideler ile ilgili çalışmalarımız da var" dedi.

Topraksız tarım çalışmalarında sona yaklaşılıyor



"Bu serada topraksız tarım çalışmaları yapıyoruz"

Topraksız tarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu, "Bu serada fide üretimi ve ıslah çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda topraksız tarımla ilgili çalışmalarımız var. Her yıl 450 ve 600 bin arasında fide üretimi sağlıyoruz. Bu fideleri üretim fiyatında satıyoruz. Aşırı büyük bir üretimimiz yok ancak yıllık 1 buçuk milyon fideye yakın kapasitemiz var. Bu yılda 450 bin fide yaptık. Bunun 50 bin tanesi Tokat biberiydi. Bizim üreticilerimiz tokat biberini başka bir yerde bulamıyor. Dolayısıyla gelip bizden fide alıyorlar. Üretimin yanında yerel çeşitlerin ıslah çalışmalarını devam ettiriyoruz. Tokat biberi, Tokat domatesin de ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Halk arasında ata tohumu olarak bilinen genotipleri topluyoruz, onlarla ilgili ıslah çalışmalarını da başlatıyoruz. Bu serada ayrıca topraksız tarım çalışmaları yapıyoruz, son yıllarda dünya da kuraklık ve toprak kirliliği ciddi sorunlar olmaya başladı. Bizde bunun için seramız da toprak tuzluluğuna, kuraklığa ve kireçli topraklarda biz domates yetiştirebilir olmasının çalışmasını yapıyoruz. Dayanıklı anaç Domatesleri aşılıyoruz. Dünya da tarım alanlarında ağır metal kirliliği artıyor. Diğer bir çalışmamızda ağır metallere karşı aşılama yaparak domates üretmeye çalışıyoruz. Yıl sonunda bu çalışmaların sonuçlarını alacağız. Fideler ile ilgili çalışmalarımız da var. Daha kaliteli fideyi nasıl üretiriz, konusunda çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

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