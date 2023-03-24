Şehit Sadık Bezer ilkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Tuğba Turgut, özel öğrencileriyle deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

Kampanyaya Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Sulusaray İlkokulu destek verdi. Toplanan oyuncaklar, Sivas Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Hatay'daki çocuklara ulaştırıldı.





Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Erkan Uluçay, kampanyayı duyunca Turgut ile irtibata geçtiklerini belirterek, "O da memnuniyetle karşıladı. Plansız gelişen yardım kampanyası bir anda büyüdü. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu tür yardım faaliyetlerinin zor durumdaki çocukların gülümsemesine vesile olmasını temenni ediyorum. Zaman zaman benzer çalışmalarla bölgeye desteğimiz devam edecek. Rabb'im hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.