Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. 42 kişilik ekip ile il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel, köy köy gezerek çiftçiler bilgilendirilecek ve yaklaşık 90 bin büyükbaş hayvanın aşılamasını yapacak.



Başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de ilk kez görülen SAT-2 serotipi hastalığına karşı köylere giden ekipler, büyükbaş hayvanları aşılarken, ahırlarda dezenfekte çalışması yaptı.



Şap hastalığı nedeniyle Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekiplerin gelip aşılar yaptığını belirten çiftçi Abdurrahman Kulan, çiftçiler olarak alınan önlemler için mutlu olduklarını kaydetti. Kulan, hastalıktan dolayı hayvanlarının telef olmasını istemediklerini dile getirdi. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerin yaptıkları aşılama çalışması sayesinde şu anda hastalık olmadığını aktaran çiftçi Mahmut Aslan, ekiplere teşekkür etti.



Büyükbaş hayvanlar aşılanırken ahırlarda dezenfekte çalışması yapıldı



Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca 3 Şubat 2023 tarihinde Irak bölgesinde SAT-2 serotipinin görüldüğü ve hastalığın yayılma hızı ve ölüm oranının yüksek olduğu için ülke hayvancılığı için büyük risk teşkil ettiği belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tarım ve Orman Bakanlığınca şap hastalığı ile mücadele konusunda Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi toplantısı yapılarak ve bu çerçevede aşılama kampanyasının aksatılmaması, gerekli tedbirlerin alınarak alınacak numunelerin ulaştırılması, kesim, ithalat, ihracat dışında duyarlı tüm hayvanların hareketlerinin kısıtlanması, yol kontrollerinin aksatılmaması, kararları alınmıştır. İlimizde söz konusu hastalık çerçevesinde Valilik bünyesinde hayvan sağlığı zabıtası komisyon kararı ile tedbirler alınarak ilgili kurum/kuruluşlara, sivil toplum örgütleri ve yetiştiricilere gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Şap Enstitü Müdürlüğünce aşı üretimine başlanmış olup, öncelikle mihrak bölgesi illerden olmak üzere aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde programlı olarak yapılan ilkbahar şap aşılama kampanyası ile müdürlüğümüz hayvan sağlığı ekiplerince hızlandırılarak devam etmektedir"