Üzümlü köyünde F.B ve oğlu E.B. daha önceden aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olan Muzaffer Baltacı ile karşılaştı.

Baba, oğlu ve Baltacı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B, oğlu E.B. yaba ve keserle Baltacı'ya saldırdı.

Yaralanan Baltacı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Baltacı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri baba ve oğlu gözaltına aldı.