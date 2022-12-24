İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 20 Aralık'ta çıkan kavgada silahla yaralanan İbrahim Türer'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli B.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Erenler ilçesinde saklandığı ikametin tespit edilmesi üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli B.M. yakalandı, olayda kullandığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüştü

Mimar Sinan Caddesi'nde 20 Aralık'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Türer silahla yaralanmıştı.

Türer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmiş, polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.