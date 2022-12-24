İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, İ.Y. ve N.Y'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir av tüfeği, 18 kartuş ve 7 bin 504 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.