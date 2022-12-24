Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, İ.Y. ve N.Y'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında yakaladı.
Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir av tüfeği, 18 kartuş ve 7 bin 504 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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