Oktay, Çubuk ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Cami-i Kebir Camisi'nde cuma namazı kıldı, ardından AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı ile bölge esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlara hitap eden Oktay, milletle daima iç içe olan kadrolar olarak her fırsatta sahada olmaya önem verdiklerini ve vatandaşların beklentilerini dinleyerek, ihtiyaç ve sorunları tespit ettiklerini, gerekenin yapılması için anında harekete geçtiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır milletin sesi olmaya devam ettiklerine işaret eden Oktay, "Laf değil iş üretmeye, ülkemizi daha üst liglere taşımak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmanın değil, başarı hikayeleriyle aydınlık geleceğimizi şekillendirmenin derdinde olduk" diye konuştu.

İçeriden ve dışardan milletin çıkarına ters düşen dayatmalara karşı durarak, rotalarını "Büyük Türkiye" olarak belirlediklerinin altını çizen Oktay, vesayetlerin, darbelerin, terör ağlarının ya da yaptırım tehditlerinin kendilerini bu vizyondan koparamadığını ifade etti.

Tüm tehditlerin üstesinden birer birer gelerek bugünlere ulaştıklarını belirten Oktay, "20 yıldır sözümüzün arkasında nasıl durduğumuzu sizler çok iyi biliyorsunuz. Her gün bir başka şehirde, sayısız yatırımı milletimize kazandırıyoruz. Bir gün turizmde, bir gün ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Mega projelerle Ankara'mız dahil tüm şehirlerimizin üretimini dünyaya açtık." diye konuştu.

"Hedeflerimizin ne olduğuna bakıyor ve bu doğrultuda yürüyoruz"

Oktay, gençler ve öğrenciler için en iyisini düşünüp 2023 yılı kredi burs rakamlarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkardıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"İşte daha dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladılar. Asgari ücrete 6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Yani artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre kıyasladığımızda yüzde 100 artış yapmış olduk. EYT ile ilgili sorunu da yine söz verdiğimiz gibi 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve sizlerle Sayın Cumhurbaşkanı'mız paylaşıyor olacaklar. Milletimiz hangi dertle dertleniyorsa onları çözmek için mücadele ediyoruz. Milletimiz hangi hayalleri kuruyorsa biz de o hedeflere yürüyoruz. Milletimiz nereye bakıyorsa biz de yine o istikamete bakıyoruz. Sizlerden aldığımız güçle karşımızdakilerin ne dediğine değil, kendi hedeflerimizin ne olduğuna bakıyor ve bu doğrultuda yürüyoruz."

Bu yürüyüşte tüm ilçeleriyle birlikte başkent Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı'ndan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana üstlendiği tarihi misyonla devam ettiğini dile getiren Oktay, tarımı, sanayisi, üniversiteleri, teknoparkları ve millet bahçeleriyle Ankara'nın eser ve hizmet siyasetlerinin lokomotifliğini yaptığını söyledi.

Oktay, Çubuk'ta yerelden kalkınma, tarımsal üretim, hayvancılık ve girişimciliğin yükselmesiyle Ankara'nın güçlendiğini, Çubuk'un kadınlarının, gençlerinin ekonomiye, üretime katıldıkça bunun tüm Anadolu'ya yayıldığını anlattı.

Çubuk'un 5 sanayi sitesi, Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesiyle bölgeye değer kattığını ve Çubuk Devlet Hastanesi'ne ek olarak 9 Aile Sağlığı Merkezi ve Gezici Mobil sağlık üniteleriyle sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürdüklerini belirten Oktay, sosyal anlamda, buzlu spor kompleksi ve yüzme havuzu, gençlik merkezi ve engelsiz yaşam merkezi gibi alanların sayısını artırdıkları bilgisini verdi.

Oktay, Sünlü TOKİ Konutları, merkez cephe yenileme projesi, Çubuk Millet Bahçesi ve Şehir Kütüphanesiyle bölgenin çehresinin değiştiğini ve geliştiğini ifade ederek yapımı devam eden kapalı spor salonu, yeni ilkokul ve anaokulu projeleri, yöresel ürünler pazarı, kültür ve sanat merkezi gibi projelerle her alanda yerelden kalkınmayı desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Geçen hafta TBMM'de görüşmeleri tamamlanan 2023 bütçesinde bunların hepsini belirlediklerini ve gerekli kaynakları ayırdıklarını belirten Oktay, sonraki yıla hayvancılıkta reel kesim destekleri için 145,4 milyar lira, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52,6 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31,3 milyar lira, engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28,2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 10 milyar lira, aile destek programı için 7,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını aktardı.

"Yeni politikaları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız"

Oktay, tarımsal üretim yapan tüm kesimlerle, küçük büyük ölçekli ayırmadan tüm çiftçilerle omuz omuza, bir ve beraber olduklarını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40,4 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız. 2023 yılında tarımsal ödemeler için ayrılan kaynağın yaklaşık 5 milyar lirasını çiftçimize gübre desteği oluşturuyor. 2022 üretim yılı gübre desteklerinin bir önceki yıla göre hububat grubunda yüzde 130, diğer ürünlerde yüzde 163 oranında artırarak ödenmesini öngörüyoruz. Yine tarımsal üretimi arz, talep ve verimlilik yönünden güçlendirecek planlı tarım uygulamaları üzerinde çalışıyoruz. Bunun anlamı şu, Türkiye'de ekilmedik alan bırakmak istemiyoruz.

Tarım öyle bir alan oldu ki savunma sanayisi ve enerjiyi geride bırakacak kadar stratejik öneme haiz. Sadece her yıl hangi bölgede ne ekildiyse ona göre çözüm bulmaya çalışmak değil, yani bir yılda herkesin patates veya soğan ektiği tarlada kaldığı, ertesi yılda da bu kez hiç kimsenin ekmediği bir dönemi artık tamamen geride bırakmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanımız ve ilgili kurumlarımızla bu yöndeki çalışmayı somutlaştıracak adımları yine attık. Gıda arz güvenliği ve çiftçimizin emeğini koruyacak, karlılığını artıracak yeni politikaları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile yine paylaşacağız."

"Bunlar mı ülkenin çıkarını koruyacak?"

Millete hizmet adına çakılmış tek çivileri olmadığı halde içi boş reklam ajansı projeleriyle parlatılarak, pohpohlanarak, şişirilerek Başkentlilere sunulan balonları bildiklerini ifade Oktay, bunların geçmiş sicili de bugünkü duruşu da belirsiz, parti içi hiziplerin dehlizlerinde kaybolmuş muhalefetin, vasıfsız yansımaları olduğunu söyledi.

Oktay, kendi ülkesini gidip yabancılara şikayet edenlerden, Türkiye'nin aleyhindeki kampanyalara malzeme verenlerden ve her fırsatta teröre arka çıkıp teröristlerin diliyle kendilerine saldıranlardan bir hayır, eser ve hizmet beklenemeyeceğini dile getirdi.

HDP'nin Libya'da, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamalara değinen ve buna şaşırmadıklarını ifade eden Oktay, "Ama onları masanın altında ve üstünde gizleyerek, saklayarak, sanki milletin huzurunda da onlarla işbirliği yapmıyormuş gibi gözüküp aslında gece gündüz beraber olan altılı masaya yazıklar olsun. Bunlar mı ülkenin çıkarını koruyacak ve geleceğe taşıyacak?" ifadelerini kullandı.

"Macron kadar olamıyorlar"

Oktay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak, barışı sağlamak üzere sadece Türkiye'nin masada olmasını hazmedemiyoruz" sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bunu tersten okuyalım isterseniz, söylediği şu, Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Bu savaş gerek bölge barışına gerek dünya barışına zarar veriyor. Enerji fiyatlarının bu kadar artması, emtia fiyatlarının bu kadar artması, asıl sebeplerinden pandemi birdi, iki Rusya-Ukrayna Savaşı'dır. Bunun sonlandırılmasıyla ilgili masada sadece Türkiye'nin olduğunu söylüyor aslında. Bunu bizimkiler bile görmüyor ya, içeridekiler. Aslında Fransa Cumhurbaşkanı şikayet ederken aslında Türkiye'nin hakkını vermiş oluyor. Yine yazıklar olsun içeridekilere. Macron kadar olamıyorlar."

Hiçbir yerden icazet aranmadıklarını ifade eden Oktay, "Washington'da dolaşanlar, Paris'te, Londra'da dolaşıp da hamburger yiyip dolaşanlar düşünsün" dedi.

Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararına işaret ederek "Cumhur İttifakı bu tür ucuz oyunların önünde, arkasında, sağında solunda olmaz. Ne yargı vesayetiyle ne başka şeylerle herhangi bir işi olmaz. Cumhurbaşkanımız yetkiyi milletten alır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Oktay, partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.