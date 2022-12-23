Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nepal sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle Fransız seri katili tahliye etti
[Fotograf: AA]
Nepal'de ABD ve Kanadalı gezginleri öldürmek suçundan aldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Fransız seri katil, sağlık durumunun kötüye gittiği gerekçesiyle serbest bırakıldı.
Nepal'de yüksek mahkeme, Fransız uyruklu Charles Sobhraj'ın sağlığının kötüleşmesi nedeniyle tahliyesine karar verdi.
Tahliye edilen Sobhraj, ülkesine gönderilmek üzere başkent Katmandu'da tutulduğu cezaevinden göçmen bürosuna sevk edildi.
Nepal'de ömür boyu hapis kapsamında 20 yıl ceza verilebilirken Sobhraj'ın mahkumiyetinin büyük kısmını doldurduğu kaydediliyor.
Fransız seri katilin Afganistan, Hindistan, Tayland, İran, Türkiye ve Hong Kong'da da en az 20 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.
Sobhraj, 2004'te Nepal mahkemelerince ABD ve Kanadalı gezginleri öldürmek suçundan mahkum edilmişti.
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