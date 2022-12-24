Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bariyere çarparak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bariyere çarpıp takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
C.B. idaresindeki hafif ticari araç, Kepirtepe mevkiinde demir bariyere çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.B. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli
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