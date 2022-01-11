Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Hasan İnanır'ın kullandığı 60 BM 815 plakalı otomobil, Dedeli köyü yakınlarında yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrildi.
Aracından kendi imkanlarıyla çıkan İnanır, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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