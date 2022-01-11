Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtınada devrilen ağaç 3 otomobile zarar verdi
[Fotoğraf: AA ]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, 3 otomobilde hasara neden oldu.
Tekirdağ'ın merkezinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Rüzgar nedeniyle Ertuğrul Mahallesi'nde devrilen bir ağaç, park halindeki 3 otomobile zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.
Ağacın devrilmesi sonucu otomobili zarar gören Hakan Arıcılar, olayı öğrenince çok şaşırdığını dile getirdi.
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