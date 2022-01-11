Kayseri'de asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, 10 günde halkın yoğun olduğu yerlerde çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi, üst aramalarında uyuşturucu çıkan 2 şüpheliyi ve 24 fişek ele geçirilen 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Ayrıca, hırsızlık yapmaya çalışan 2 zanlı da suçüstü yakalandı.

Öte yandan ekipler, telefonda kendilerini savcı, polis veya asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışmalarda bir vatandaşın 81 bin lira dolandırılmasını engelledi.

Ekipler, vatandaşlara, dolandırıcılara karşı bilinçlendiren broşürler dağıttı.