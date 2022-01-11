Atık Getirme Merkezi ve Mobil Atık Getirme Merkezleri'ni hizmete sokan Konya Akşehir Belediyesi, yine sıfır atık projesi kapsamında bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan genelge doğrultusunda atık ilaçların ayrıştırılarak doğaya zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için şehir genelindeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları yerleştiriyor.

Başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlar, evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları kendilerine en yakın eczaneye ve sağlık kuruluşuna götürerek bu kutuya bırakabilecek.

"İlaçları çevreye zarar vermeden imha edeceğiz"

İlaçların doğaya karışmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, "Sıfır Atık projesi kapsamında yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Toplum ve çevre sağlığını korumak için önemli projeler hayata geçiren kullanılmayan ya da son kullanma tarihini tamamlayan ilaçların toplanması için başlattığımız projeyle ilaçların çevreye zarar vermeden imha edilmesini hedefliyoruz."

Ülkemizde her yıl yaklaşık 300 ton ilacın atık olduğunu söyleyen Akkaya, Bu atık ilaçların kimyasal madde olduğunu ve lavaboya dökülen ya da çöpe atılan her ilacın toprağı ve suyu kirlettiğini belirtti.