Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü
[Fotoğraf AA]
Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü. Yolcuların küreklerle müdahalesiyle yol ulaşıma açıldı
Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü yakınlarında minibüsün geçtiği anda düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.
Araçtaki yolcuların küreklerle müdahalesi ile kara yolu kardan temizlendi.
Yol ulaşıma açılırken, konuyla ilgili karayolları ekiplerine de bilgi verildi.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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