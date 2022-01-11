Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Karabük merkezde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 520 gram bonzai, 21 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.K. (36) ve E.N. (29), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, E.N. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Karabük Uyuşturucu
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