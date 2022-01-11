Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gerekli bakım ve değişimin yapılması için güvenlik tedbirlerince bir süredir vatandaşların hizmetine kapatılan teleferik hattındaki çalışmalara başlandı.

İş planlaması çerçevesinde 10 Ocak'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, teleferik hattında şanzıman montajı ve basınç kontrolleri, parametre ayarları, fren testleri, kule testleri, klem ve askı sistemlerinin tahribatsızlık testi ile eski halatın indirilerek yeni halatın hatta çekilme işlemleri yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Görevli personelin iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu çalışmaların bitirilmesi ile teleferik hattının ay sonunda vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.