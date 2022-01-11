Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sason'da şehitlerin isimleri sınıflara verildi
[Fotoğraf:AA]
Sason ilçesinde Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda sınıflara şehitlerin isimleri verildi.
BATMAN (AA) -
Kaymakam Murat Mete'nin de katılımıyla Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen programda, şehitlerin isimlerinin yer aldığı tabelalar sınıfların girişine asıldı.
Mete, emeği geçenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü İdris Cihan, okulda 6 sınıfa şehitlerin isimlerinin verildiğini belirtti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman ve Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhtalip Çelik katıldı.
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