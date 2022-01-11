Muğla Fethiye'de fırtına nedeniyle Çalış Plajında dalga boyu zaman zaman 3 metreye ulaştı. Sahildeki restoran işletmeleri tedbir amaçlı dışardaki eşyalarını topladı.

Milas ilçesinde de sağanak etkili oluyor. İlçede gece geç saatlerde başlayan ve bugün öğle saatlerine doğru etkisini arttıran sağanak yağıştan dolayı dere yatakları tıkandı.

Çökertme ve Gökbel mahallelerinde ise kanal ağzında bulunan büzler alınarak dere yatağı açıldı.

Çalışmaların sürdüğü dere yataklarında suyun doğru yöne akması sağlanırken temizlenen dere yataklarından birçok lastik ve atık malzemesi çıkartıldı.