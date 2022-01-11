Bursa'da alınan bilgiye göre, Yeşilcami Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, komşusu olan ve belediyede işçi olarak çalışan S.Ç'nin bahçesindeki köpeğin havlama sesinden rahatsız oldu.

Bu nedenle ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda M.Ç, S.Ç'yi bıçakla sırtından yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunan yaralıyı İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

S.Ç. buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli ise olayın ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.