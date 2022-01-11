İH Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın, bu sabah geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi memleketi Gümüşhane’yi yasa boğdu.

Aslen Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çalık köyünden olan Ahmet Çalık’ın vefat haberinin ardından binlerce Gümüşhaneli, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlarken, Çalık Köyü muhtarı ve Ahmet Çalık’ın akrabası Yaşar Çalık, duygularını ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Sabah televizyondan öğrendik biz kazayı. Öğrendikten sonra telefon açtık, Ankara’ya. Oradan da gereken bilgiyi aldık. Sonra arkadaşlarıyla konuştum, doğruladılar. Öyle bir genç gelmemiştir bizim köyümüze. Futbol dünyasında TFF de söylüyor bunu, birinci sınıf futbolcuydu. Futbola çocukluğunda başladı. Köyde ilk haberi ben duyunca söyledim herkese ve herkes çok üzüldü. Bir nikah işi vardı, o da nasip olmadı. Nişanını da 1-1.5 ay önce yapmıştık. Nikah işlemleri ve düğün hazırlıkları için gidiyormuş. Ben bir süre önce ailesinin yanına gittim, çocukları evlenecek diye hazırlık yapıyorlardı.

Onlar da mutluydular.”

Zor: “Küçüklüğünden beri tanırız, futbola olan ilgisini de biliriz” Kocayokuş köyü muhtarı Yusuf Zor ise, “Dedelerinin bizimle akrabalıkları var. Küçüklüğünden beri tanırız, futbola olan ilgisini de biliriz. Ahlaklı, çok değerli bir çocuktu” diye konuştu. Tosun: “Gümüşhaneliler olarak farklı bir duygudayız” Gümüşhaneli esnaflardan Ersin Tosun da duygularını, “Futbol hayatını çok takip etmiyordum ama ismini çok duydum. Acı bir kayıp, çok genç yaşta kaybettik. Gümüşhaneliler olarak da farklı bir duygudayız, senin formanı taşıyan bir insan, gittiği yerde Gümüşhane ile anılması çok önemli bir şeydi” ifadelerini kullanırken, Zafer Akyıldız ise, “Futbolla az çok ilgileniyorum. Gümüşhaneli olmasından dolayı takip ediyorduk, acı bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Halk olarak üzüldük” dedi.

Yakut: “Ahmet Çalık isminin yaşatılması için çalışmalar yapacağız” TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulübü Başkanı Ertürk Yakut, Gümüşhane’nin önemli değerlerden birisi olan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet dilerek, “Ailesine, yakınlarına, büyük Konyaspor camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ahmet Çalık isminin yaşatılması için çalışmalar yapacağız. Kardeşimizin adını Gümüşhane’de yaşatılması için bir eser meydana getirmeyi düşünüyoruz. Futbol camiasının ve Gümüşhanemizin başı sağ olsun” cümlelerine yer verdi.

Daha önce Gençlerbirliği ve Galatasaray'da da forma giyen 27 yaşındaki Çalık’ın, kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç bugün sabah saatlerinde nikah günü almak için gittiği Ankara’da Ankara-Niğde yolu Gölbaşı ilçesi Hacı Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanmış, aracında yalnız olan milli futbolcu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çalık, Ankara Elmadağ’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



