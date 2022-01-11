Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da minibüs fiyatlarına zam
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Bursa’da minibüs fiyatlarına zam geldi. Tam ücret 5 TL, üniformalı öğrenci 3,75 TL olarak belirlendi.
Bursa’da minibüs fiyatlarına zam BURSA (İHA) - Bursa’da minibüs fiyatlarına zam geldi.
Tam ücret 5 TL, üniformalı öğrenci 3,75 TL olarak belirlendi. Bursa Minibüsçüler Odası’nın zam kararı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin (UKOME) onayından geçti.
Bursa doğu hattı minibüslerine zam geldi. Tam ücret 5 lira, üniformalı öğrenci ise 3,75 lira olarak belirlendi.
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