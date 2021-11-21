Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta traktör otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Tokat'ın Zile ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada bir kişi yaralandı.
Turhal-Zile kara yolu Kireçli köyü yakınlarında Çağrı Yiğit yönetimindeki 45 KY 049 plakalı otomobil, önünde seyreden Erol Tekin'in kullandığı 60 ZK 628 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü Yiğit, kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Mustafa Ünal yaralandı.
Yaralı, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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