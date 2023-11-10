Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.11.2023 17:08

Tokat'ta tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tokat'ta tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yaparak haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 11 ay devam eden teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirledikleri beş adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve alacakların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.B, İ.G, K.G, E.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B, İ.G, K.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Karabük'te 32 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
17:43
'Kalp Kardeşler'nden organ bağışı çağrısı: Toprak olan organ kimseye yaramıyor
17:41
Netanyahu’dan ‘işgal’ açıklaması
17:31
Gazze'deki mezarlık görevlisi: Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum
17:39
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
17:21
Öğrencilere ara tatilde etkinlik önerileri
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ