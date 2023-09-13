Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.09.2023 15:22

Tokat'ta ruhsatsız 10 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 6'sı kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 10 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tokat'ta ruhsatsız 10 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düğün, bayram, asker uğurlama gibi kutlama ve etkinlikler esnasında ateşli silahla havaya ateş açılması ve sonrasında meydana gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda Erbaa'nın Akça köyünde düğün merasiminde vatandaşların havaya ateş ettiklerinin sosyal medya hesaplarından tespit edilmesi üzerine 7 farklı adreste 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, 6 kurusıkı tabanca,1621 tabanca mermisi ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalara aralıksız devam edilecek olup, bu türde olumsuz davranışlara rastlanılması durumunda vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Öncüpınar'da 25 milyon lira değerinde kaçak ilaç ve eşya ele geçirildi
15:47
Azerbaycan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nefret suçudur
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
15:44
Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pistinde test uçuşları başladı
15:38
İran'ın Bakü Büyükelçiliği 'askeri sevkiyat' iddialarını yalanladı
15:34
Almanya BM'nin açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması anlaşmasını imzalayacak
Yunanistan sahipsiz hayvan sayısının artmasının önüne kısırlaştırmayla geçiyor
Yunanistan sahipsiz hayvan sayısının artmasının önüne kısırlaştırmayla geçiyor
FOTO FOKUS
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ