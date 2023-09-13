Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 13.09.2023 15:14

Depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da okula başlayan öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımı yapıldı.

Depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
[Fotograf: İHA]

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başladığı Malatya’da Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘Yetim çocukların yüzü gülsün’ projesi ile öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımı yapıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Avaz, hayırsever iş insanları ve bağışçıların desteği ile deprem bölgesi Malatya’da yardımları sürdürdüklerini belirterek, “Deprem bölgemizde yetim çocuklarımızın yüzü gülsün istiyoruz. Yetim çocuklarımıza kırtasiye ve çanta yardımı yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bir umut olması adına projemizi hayatta geçirdik. Yetim evlatlarımızın başarısı biz mutlu edecek” şeklinde konuştu. 

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Öncüpınar'da 25 milyon lira değerinde kaçak ilaç ve eşya ele geçirildi
15:47
Azerbaycan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nefret suçudur
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
15:44
Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pistinde test uçuşları başladı
15:38
İran'ın Bakü Büyükelçiliği 'askeri sevkiyat' iddialarını yalanladı
15:34
Almanya BM'nin açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması anlaşmasını imzalayacak
Yunanistan sahipsiz hayvan sayısının artmasının önüne kısırlaştırmayla geçiyor
Yunanistan sahipsiz hayvan sayısının artmasının önüne kısırlaştırmayla geçiyor
FOTO FOKUS
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ