Depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başladığı Malatya’da Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘Yetim çocukların yüzü gülsün’ projesi ile öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımı yapıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Avaz, hayırsever iş insanları ve bağışçıların desteği ile deprem bölgesi Malatya’da yardımları sürdürdüklerini belirterek, “Deprem bölgemizde yetim çocuklarımızın yüzü gülsün istiyoruz. Yetim çocuklarımıza kırtasiye ve çanta yardımı yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bir umut olması adına projemizi hayatta geçirdik. Yetim evlatlarımızın başarısı biz mutlu edecek” şeklinde konuştu.