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Güncel
AA 13.09.2023 15:12

Soma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

Manisa'nın Soma ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yılı ilçe çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Soma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı
[Fotograf: AA]

Cengiz Topel Meydanı'nda başlayan programda Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya törende yaptığı konuşmada Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılışıyla cumhuriyetin kurulmasının ateşinin yakıldığını belirterek, "Bugün 13 Eylül... Bugün Cumhuriyet limanına varacak geminin demir aldığı gün, Bugün Soma'mızın gurur günü, Somamızın bayramı, hepimize kutlu olsun." dedi.

Akkaya'nın konuşmasının ardından ilçenin kurtuluş hikayesini anlatan "Kurtuluşa Doğru" adlı gösteri sahnelendi.

Mersin Erdemli Belediyesi Kadın Mehter Takımı gösterisinin ardından Soma Belediyesi önünden Atatürk Caddesi'ne kortej yürüyüşü yapıldı.

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