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Güncel
AA 13.09.2023 15:15

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotograf: AA]

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Kilimli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ç.A., O.B. ve A.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda 415 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 9 bin TL para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Ç.A. ve O.B. isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken A.Y. isimli şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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