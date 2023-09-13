Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Kilimli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ç.A., O.B. ve A.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda 415 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 9 bin TL para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Ç.A. ve O.B. isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken A.Y. isimli şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.