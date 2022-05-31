Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.
İlçe merkezinde otomobilinin motor kısmına yılan girdiğini fark eden İsmet Tanoba, onu çıkaramayınca aracını Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdü.
İtfaiye ekipleri araçtaki incelemeleri sonrası yılanın motor bölümünde olduğunu tespit etti.
Otomobili Erbaa Küçük Sanayi Sitesine götüren ekipler, burada yaptıkları çalışma sonucu araçtan çıkardıkları yılanı doğaya saldı.
Etiketler: Tokat İtfaiye Trafik Kazası
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