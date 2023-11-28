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Güncel
İHA 28.11.2023 15:39

Tokat’ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat’ta otomobil virajlı yolda devrildi: 5 yaralı

Kaza saat 21.30 sıralarında Turhal- Amasya Karayolu Çengel mevkisinde meydana geldi.

Mehmet Şirin T. yönetimindeki otomobil, yağıy nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak toprak alan üzerinde devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Şirin Tekin, Nurten Tekin, Mehmet Resul Tekin, Fatma Tekin ve Nimet Tekin ilk müdahalelerinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. 

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